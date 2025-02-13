Более 100 землетрясений зафиксировали в одном из регионов РФ за сутки

На камчатском вулкане Безымянный произошло более сотни сейсмических событий за сутки. Об этом сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

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" З а п р о ш е д ш и е с у т к и в р а й о н е в у л к а н а п р о и з о ш л о 1 1 8 с е й с м и ч е с к и х с о б ы т и й " , - р а с с к а з а л и в у ч р е ж д е н и и .

В темное время суток видно мощное свечение купола. Раскаленные лавины сходят по юго-восточному склону вулкана.

По оценкам специалистов, это говорит о том, что Безымянный готовится к извержению. Высота выбросов пепла может достигать 15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный находится в 40 км от поселка Ключи, его высота составляет 2882 метра. Последний раз вулкан извергался в июле 2024 года.

В связи с высокой активностью вулкана на Камчатке введен режим повышенной готовности.