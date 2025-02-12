В Москве задержали грабившую людей по всей России банду

В Москве задержали банду, грабившую людей по всей России. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

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В 2024 году трое парней образовали преступную группу для грабежей. Один из участников знакомился в интернете с будущими пострадавшими. Он звал их выпить в арендованную квартиру, где спаивал, и затем они вместе грабили их.

В январе этого года один мужчина, которого заманили в квартиру на улице Академика Челомея, во время распития алкоголя не потерял бдительности. Тогда преступники стали душить его, забрали все ценности, и через мобильный банк потерпевшего оформили кредиты.

После задержания банды стало известно, что они грабили людей не только в Москве, а также в Екатеринбурге, Ижевске, Перми, Казани, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Следователи просят отправить их под арест. На допросе они признались в расправе и грабежах.

Ранее сообщалось, что российского чемпиона-легкоатлета осудили на 3,5 года за кражи и грабежи.