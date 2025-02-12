Стало известно, где москвичи купили начиненные ртутью пирожки

Отравленные ртутью пирожки, по предварительной информации, были куплены в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре в Москве. Как сообщает Telegram-канал Shot, торговая точка находится в том же здании, где и пекарня «Мельница», которую изначально заподозрили в продаже опасного продукта.

Напомним, что вечером 11 февраля стало известно о госпитализации двух человек после того, как они съели пирожки с ртутью. Пострадавшие рассказывали, что выпечка показалась странной на вкус, а внутри оказались шарики ртути. Им провели полное промывание желудка, их состояние оценивается как стабильное.

Изначально сообщалось, что пирожки могли купить в пекарне «Мельница». Сотрудники Роспотребнадзора, СК и полиции изучили заведение — следов ртути не нашли ни в пробах продуктов, ни в помещении. По данным Shot, сейчас в продаже опасного товара подозревают супермаркет «Дикси».

Ранее председатель Следственного комитета Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову доложить о ходе проверки по факту происшествия. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.