В Новочеркасске торговавшего мефедроном мужчину обвинили в совращении студентов

В Новочеркасске начальника студгородка, которого уличили в торговле мефедроном, обвинили в совращении студентов. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

По версии следствия, мужчина мог использовать наркотики для совращения юношей-студентов. Он также мог действовать не один, а в составе банды. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении начальника студгородка Донского ГАУ нового уголовного дела из-за организации запрещенного экстремистского ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

До этого УФСБ по Ростовской области уличило мужчину в торговле мефедроном. Начальника студгородка и одного из студентов арестовали после того, как взяли с поличным при сбыте мефедрона, сообщает ТАСС. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков.