Заслуженная артистка Северной Осетии умерла во время концерта

Руководитель оркестра государственного ансамбля Северной Осетии «Алан» Эльза Датиева ушла из жизни во время концерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры республики.

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Согласно информации, предоставленной агентством, инцидент случился во время совместного выступления государственного фольклорного ансамбля песни и танца Чеченской Республики «Нохчо» и ансамбля «Алан» на сцене Дворца молодежи во Владикавказе.

По информации «МК-Кавказ», состояние заслуженной артистки Северной Осетии, гармонистки Датиевой резко ухудшилось во время танцевального номера. В зале в это время также присутствовала ее дочь.

Артистка потеряла сознание, прибывшие врачи не смогли ее реанимировать. Уточняется, что Датиева имела проблемы со здоровьем, связанные с онкологическим заболеванием и сердечной недостаточностью.

В минувшую субботу сообщалось, что в России болельщик умер на хоккейном матче местного «Сокола» с тюменским «Рубином». Инцидент произошел в Красноярске. Причины смерти зрителя на трибунах устанавливаются, по предварительным данным, у него могли быть проблемы с сердцем.