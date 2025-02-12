Планировавшего нападение на школу подростка задержали в российском регионе

В бурятском поселке Усть-Баргузин задержали девятиклассника, который готовил нападение на школу. Как сообщает РИА Новости, у него изъяли схему учебного заведения и инструкцию по изготовлению «коктейля Молотова».

По словам собеседника агентства, подросток создал под чужим именем страницу в социальных сетях, где размещал публикации. Какого они были характера — не уточняется. Сейчас школьника отпустили домой под обязательство о явке.

Напомним, что 16 января подростка из Реутова обвинили в участии в террористической организации. Как рассказывали в пресс-службе СУ СК по Подмосковью, несовершеннолетний планировал напасть на учеников и преподавателей местной школы №1. О данной противоправной деятельности стало известно оперативным сотрудникам ФСБ России, после чего подозреваемого задержали.