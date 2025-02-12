На Украине заявили о пожаре на объекте инфраструктуры после взрывов

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что в результате взрыва в регионе произошел пожар на одном из объектов инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в одной из соцсетей.

Взрыв произошел в ночь на 12 февраля. О каком именно объекте идет речь, Ким не уточнил. Он добавил, что взрывной волной были повреждены складские помещения.

Накануне, в ночь на 11 февраля, российские силы нанесли групповой удар по газо-энергетическим объектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны РФ заявили, что цели удара были достигнуты.

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и беспилотными также был нанесен по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, местам хранения и подготовки к применению ударных дронов. Сообщалось о взрывах в Сумах, в Черкассах, Киевской, Николаевской областях и других регионах.

СМИ писали, что мог быть поврежден газопромысел в Полтавской области. Украинский министр энергетики Герман Галущенко позже сообщил, что в стране была повреждена газовая инфраструктура.