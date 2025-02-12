Появились новые подробности по делу о смерти Яниса Тиммы

Telegram-канал Mash сообщает, что материалы о суициде латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку. По данным Mash, об этом просила адвокат, которую наняли члены семьи Тиммы.

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Как отмечает Telegram-канал, родственники Тиммы считают, что его могли довести до самоубийства или даже убить. Члены семьи баскетболиста подозревают его друзей и близких.

Как утверждает Mash, прокурор по ходатайству адвоката семьи Тиммы поручил следователям Пресненского района Москвы провести дополнительную проверку. Родственники баскетболиста рассчитывают, что следователи проверят его личные переписки.

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Сообщалось, что рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером его бывшей жены, певицы Анны Седоковой на заставке.

В Сети раскритиковали поведение Седоковой после смерти Яниса Тиммы

В середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В декабре судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой.

В январе 2025 года юрист Екатерина Гордон сообщила, что родственники Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Она отмечала, что члены его семьи обжалуют это решение.