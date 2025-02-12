ТАСС: в Москве двух полицейских обвинили в продаже почтовых адресов россиян

В Москве двух сотрудников УВД обвинили в получении взятки за передачу детализаций и почтовых адресов россиян.

В Москве полицейских обвинили в продаже почтовых адресов россиян
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что оба сотрудника обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, а одному из них вменяют также неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения.

«Срок их содержания под стражей продлён до 8 апреля 2025 года», говорится в сообщении.

Фигуранты передавали детализацию и почтовые адреса россиян через интернет. Свою вину они не признают.

Ранее в Уфе задержали начальника районного отдела полиции по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

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