В Москве полицейских обвинили в продаже почтовых адресов россиян

В Москве двух сотрудников УВД обвинили в получении взятки за передачу детализаций и почтовых адресов россиян.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что оба сотрудника обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, а одному из них вменяют также неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения.

« С р о к и х с о д е р ж а н и я п о д с т р а ж е й п р о д л ё н д о 8 а п р е л я 2 0 2 5 г о д а » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Фигуранты передавали детализацию и почтовые адреса россиян через интернет. Свою вину они не признают.

Ранее в Уфе задержали начальника районного отдела полиции по обвинению в посредничестве во взяточничестве.