В Москве полицейских обвинили в продаже почтовых адресов россиян

ТАСС: в Москве двух полицейских обвинили в продаже почтовых адресов россиян
В Москве двух сотрудников УВД обвинили в получении взятки за передачу детализаций и почтовых адресов россиян.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Отмечается, что оба сотрудника обвиняются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору, а одному из них вменяют также неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения.
«Срок их содержания под стражей продлён до 8 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.
Фигуранты передавали детализацию и почтовые адреса россиян через интернет. Свою вину они не признают.
Ранее в Уфе задержали начальника районного отдела полиции по обвинению в посредничестве во взяточничестве.