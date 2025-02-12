Колокольцева попросили взять под контроль дело о гибели медиков в Белгороде

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов во вторник, 12 февраля, обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять расследование дела о гибели двух фельдшеров в результате аварии в Белгороде под личный контроль.

— П р о ш у в а с , у в а ж а е м ы й Владимир Александрович, взять расследование данного дорожно-транспортного происшествия под свой личный контроль, — говорится в документе.

Также Леонов направил обращение на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой дать поручение ведомству провести проверку по ДТП в Белгороде в отношении противоречивой информации о водителе, который находился за рулем BMW X7, проехавшей на красный свет и столкнувшейся с машиной скорой помощи.

Два фельдшера скорой погибли в страшном ДТП в Белгороде

Парламентарий пояснил, что для системы здравоохранения каждый ее сотрудник представляет огромнейшую ценность, поскольку они героически трудятся, спасая чужие жизни. Леонов добавил, что все виновные в аварии должны быть наказаны по всей строгости закона, передает РИА Новости.

7 февраля 31-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля BMW X7, поехал на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи «Газель Некст», за рулем которой был 28-летний водитель. В результате произошедшего автомобили наехали на опору ЛЭП и стену здания и две пассажирки скорой, фельдшеры 38 и 45 лет, скончались от полученных травм.