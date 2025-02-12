Летевший в Красноярск самолет "России" ушел на запасной аэродром

Самолет авиакомпании "Россия", следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Красноярск.

" A i r b u s A 3 1 9 авиакомпании "Россия", рейс FV 6573 Санкт-Петербург - Красноярск ушел на запасной аэродром в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы. О времени возвращения в аэропорт Красноярск сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярске 12 февраля сильный ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха минус 3 градуса "В 8:30 (04:30 мск) прием воздушных судов возобновлен. Аэропорт Красноярск работает в штатном режиме", - пояснили в аэропорту.