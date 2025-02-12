Столичную пекарню "Мельница" на Симферопольском бульваре временно закрыли после отравления двух человек якобы тяжелыми металлами. Роспотребнадзор Москвы начал расследование, сообщает телеграм-канал ведомства.

" В с в я з и с у с т а н о в л е н и е м г р у б ы х н а р у ш е н и й б у д е т п р и м е н е н а о б е с п е ч и т е л ь н а я м е р а в в и д е в р е м е н н о г о з а п р е т а д е я т е л ь н о с т и " , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Два человека попали в НИИ Склифосовского после перекуса слойками 11 февраля. Пострадавшие рассказали, что обнаружили в изделиях серебристые шарики, похожие на ртуть.

Массовое отравление произошло в столичном отеле «Поречье»

Сотрудники скорой помощи оказали им первую помощь, промыв желудок на месте. Врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь.