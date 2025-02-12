Главу уральского института отправили под арест из-за вымогательств

Директора Института открытого и дистанционного образования Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Александра Демина отправили под домашний арест до 10 апреля 2025 года. Об этом пишет URA.RU.

Мужчина обвиняется в том, что превысил должностные полномочия и за пять лет - с сентября 2020 по май 2024 года - получил от подчиненного 593 тыс. рублей посредством вымогательства. Демин был задержан на рабочем месте сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета. Смягчение меры пресечения было связано с состоянием здоровья ученого, которое не позволяло ему находится в СИЗО.

Поскольку информация о его здоровье была предана огласке, заседание суда по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме - журналистов пустили только на оглашение вердикта. До этого суд арестовал заместителя директора института по учебно-методической работе "РУТ" (МИИТ) Марианне Филипповой по делу о получении взятки.