В Сахалинской области спасают около 300 рыбаков на оторвавшейся льдине

Сотрудники МЧС России спасают около 300 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю в Сахалинской области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

" О т с е л а М а л ь к и д о у с т ь я р е к и Д о л и н к а о б р а з о в а л а с ь 1 0 - м е т р о в а я т р е щ и н а . П р е д в а р и т е л ь н о , в д р е й ф п о О х о т с к о м у м о р ю о т п р а в и л и с ь о к о л о 3 0 0 ч е л о в е к " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

На место происшествия выехали шесть спасателей и четыре единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8.

По данным синоптиков, в Мильках от минус 2 до нуля градусов, идет небольшой снег, скорость ветра - 4,9 м/с.