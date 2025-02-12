В Сахалинской области спасают около 300 рыбаков на оторвавшейся льдине

Сотрудники МЧС России спасают около 300 рыбаков, дрейфующих на оторвавшейся льдине по Охотскому морю в Сахалинской области. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
"От села Мальки до устья реки Долинка образовалась 10-метровая трещина. Предварительно, в дрейф по Охотскому морю отправились около 300 человек", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали шесть спасателей и четыре единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8.
По данным синоптиков, в Мильках от минус 2 до нуля градусов, идет небольшой снег, скорость ветра - 4,9 м/с.