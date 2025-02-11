В Псковской области спасли 15 человек и кота из горящего дома

Сотрудники МЧС спасли 15 человек и кота при пожаре в квартире четырехэтажного дома в деревне Родина Псковской области. В результате возгорания пострадала 90-летняя женщина, она госпитализирована, сообщила пресс-служба МЧС России.

" П с к о в с к и е о г н е б о р ц ы МЧС России спасли 15 человек и кота на пожаре. В деревне Родина огонь охватил квартиру на первом этаже жилого четырехэтажного дома. До прибытия пожарных местные жители вывели на улицу двоих детей. Сотрудники ведомства спасли 15 человек, из них двое детей. Пострадала 90-летняя бабушка, она госпитализирована", - говорится в сообщении.

Пожар на 15 квадратных метрах потушили 18 специалистов, задействовано шесть единиц техники. Причину происшествия устанавливают дознаватели МЧС России.