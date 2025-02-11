В Германии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком

В Германии в районе Гамбурга пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 25 пострадали, пишет Norddeutscher Rundfunk.

Инцидент произошел во вторник, 11 февраля, на участке Гамбург — Рённебург.

Водитель пытался проехать через железнодорожный переезд, но не успел — перед его машиной на той стороне закрылся шлагбаум. Задняя часть грузовика осталась на переезде.

Машинист поезда затормозил. Состав не смог быстро остановиться, врезался в большегруз и протащил его обломки на значительное расстояние. Водитель в последнюю секунду успел выскочить из машины.

Очевидцы рассказали, что при ударе пострадали первые вагоны состава. В частности, в них разбились стекла.

В поезде находились порядка 300 пассажиров. Их высадили из вагонов и на автобусах доставили в Харбург. Раненые были доставлены в региональные клиники медицинскими вертолетами.