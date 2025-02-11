РИА Новости: в Калуге задержали этническую преступную группировку
Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в магазине.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Отмечается, что участники группировки также причастны к вымогательству и нарушению общественного порядка в городе.
«Одно из их преступлений попало на запись видеокамер. На кадрах видно, как они пытаются что-то доказать не на словах, а на кулаках молодому человеку в одном из сетевых магазинов», — рассказал собеседник агентства.
Ранее правоохранители задержали четверых молодых людей, подозреваемых в избиении прохожих в Санкт-Петербурге.