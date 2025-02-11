В Калуге задержали этническую преступную группировку

Этническую преступную группировку задержали в Калуге после погрома в магазине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Отмечается, что участники группировки также причастны к вымогательству и нарушению общественного порядка в городе.

« О д н о и з и х п р е с т у п л е н и й п о п а л о н а з а п и с ь в и д е о к а м е р . Н а к а д р а х в и д н о , к а к о н и п ы т а ю т с я ч т о - т о д о к а з а т ь н е н а с л о в а х , а н а к у л а к а х м о л о д о м у ч е л о в е к у в о д н о м и з с е т е в ы х м а г а з и н о в » , — р а с с к а з а л с о б е с е д н и к а г е н т с т в а .

Ранее правоохранители задержали четверых молодых людей, подозреваемых в избиении прохожих в Санкт-Петербурге.