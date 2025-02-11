Самолет Ан-24 выкатился за ВПП аэропорта на Ямале

Самолет Ан-24PB выкатился за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы аэропорта Утренний в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, пострадавших нет. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

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На борту самолета, принадлежащего авиакомпании Utair, находились 19 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Судно совершало рейс из аэропорта Сабетта на полуострове Ямал. Выкатывание за ограничительные огни взлетно-посадочной полосы произошло в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому времени) после посадки и пробега самолета по ВПП аэропорта Утренний.

В настоящее время судно отбуксировали на стоянку. По предварительным данным, никаких повреждений у него нет.

По факту произошедшего комиссия Тюменского МТУ Росавиации начала расследование, передает ТАСС.