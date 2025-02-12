Появились подробности об отравившихся пирожками с ртутью в Москве мужчинах

Двое мужчин, которые отравились пирожками с ртутью на юго-западе Москвы, работают технологами. Такие подробности о пострадавших появились у MK.RU.

По данным издания, от выпечки пострадали 45-летний мужчина и его 46-летний сослуживец. Мужчины в день случившегося проходили курс повышения квалификации. Во время обеденного перерыва они отправились в пекарню, которая расположена в 400 метрах от места их работы. Там они купили несколько пирожков. Купленную продукцию сотрудник пекарни убрал в пакет и передал посетителям.

Родственник одного из пострадавших отметил, что, выйдя из заведения быстрого питания, мужчины двинулись в обратном направлении по Сивашской улице. Они успели съесть по трети булочек, как внезапно почувствовали сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. Мужчины успели связаться с семьями и предупредить о происшествии.

В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью

Жена одного из отравившихся пояснила, что на работе мужчина не взаимодействует с токсическими материалами, не говоря уже о ртути.

До этого сообщалось, что пострадавших от пирожков мужчин перевели в реанимационное отделение. Их состояние назвали стабильным.

Опасную выпечку жители столицы могли приобрести в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре. По последним данным, сотрудники Роспотребнадзора закрыли заведение после проверки. Кроме того, выдвигалась версия о том, что пирожки с необычной начинкой распространяли с прилавков магазина «Дикси».