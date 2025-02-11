Рабочий упал с большой высоты на стройке в Москве

Рабочий пострадал при падении с большой высоты на стройке на западе Москвы
Рабочий попал в больницу с травмами после падения с большой высоты на строительном объекте на ул. Василия Ланового на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
«11 февраля 2025 года на строительном объекте, расположенном на ул. Василия Ланового в Москве, в ходе строительных работ произошло падение рабочего с большой высоты. Мужчина доставлен в одну из городских больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. По данному факту Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что к настоящему моменту следователи и криминалисты столичного СК начали осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая. Изучается строительная документация, опрашиваются очевидцы произошедшего», – подчеркнули в СК.