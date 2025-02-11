Рабочий упал с большой высоты на стройке в Москве

Рабочий попал в больницу с травмами после падения с большой высоты на строительном объекте на ул. Василия Ланового на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

« 1 1 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а н а с т р о и т е л ь н о м о б ъ е к т е , р а с п о л о ж е н н о м н а у л . В а с и л и я Л а н о в о г о в М о с к в е , в х о д е с т р о и т е л ь н ы х р а б о т п р о и з о ш л о п а д е н и е р а б о ч е г о с б о л ь ш о й в ы с о т ы . М у ж ч и н а д о с т а в л е н в о д н у и з г о р о д с к и х б о л ь н и ц , е м у о к а з ы в а е т с я к в а л и ф и ц и р о в а н н а я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь . П о д а н н о м у ф а к т у Н и к у л и н с к и м м е ж р а й о н н ы м с л е д с т в е н н ы м о т д е л о м с л е д с т в е н н о г о у п р а в л е н и я п о З а п а д н о м у а д м и н и с т р а т и в н о м у о к р у г у ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что к настоящему моменту следователи и криминалисты столичного СК начали осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.