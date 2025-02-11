В Москве двое попали в больницу, отравившись пирожками с ртутью

В одну из больниц Москвы экстренно госпитализировали двух человек с отравлением ртутью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным телеканала, причиной отравления стали пирожки, начиненные шариками ртути. Известно, что пострадавших доставили в больницу из здания на Азовской улице, сейчас им оказывают необходимую помощь.

Подробности случившегося и место, где люди ели пирожки, устанавливается.

Согласно информации Telegram-канала Baza, пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Отмечается, что в отделение они приехали с пирожками.