В Москве двое попали в больницу, отравившись пирожками с ртутью

В Москве два человека попали в больницу с отравлением ртутью
В одну из больниц Москвы экстренно госпитализировали двух человек с отравлением ртутью. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным телеканала, причиной отравления стали пирожки, начиненные шариками ртути. Известно, что пострадавших доставили в больницу из здания на Азовской улице, сейчас им оказывают необходимую помощь.
Подробности случившегося и место, где люди ели пирожки, устанавливается.
Согласно информации Telegram-канала Baza, пострадавшие были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Отмечается, что в отделение они приехали с пирожками.