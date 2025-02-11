Запорожская АЭС отключила одну из линий энергоснабжения

Запорожская атомная электростанция отключила линию подачи электричества «Ферросплавная-1». Об этом представители АЭС сообщили в своем Telegram-канале.

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« Н а З а п о р о ж с к о й А Э С д е й с т в и е м з а щ и т ы о т к л ю ч е н а в ы с о к о в о л ь т н а я л и н и я э н е р г о с н а б ж е н и я 3 3 0 к В « Ф е р р о с п л а в н а я - 1 » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Отмечается, что станция продолжает работу, так как ее питает линия 750 кВ «Днепровская».

23 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.

17 января он сообщил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.

Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением».