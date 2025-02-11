Запорожская АЭС отключила одну из линий энергоснабжения
Запорожская атомная электростанция отключила линию подачи электричества «Ферросплавная-1». Об этом представители АЭС сообщили в своем Telegram-канале.
«На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1», — говорится в сообщении.
Отмечается, что станция продолжает работу, так как ее питает линия 750 кВ «Днепровская».
23 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС не улучшается, а миссия Международного агентства по атомной энергии далека от завершения.
17 января он сообщил, что ему продолжают докладывать о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС. Как он сказал, общая ситуация в районе инфраструктурного объекта остается нестабильной.
Гросси добавил, что на станции «сохраняются проблемы с внешним электроснабжением».