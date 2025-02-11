В Бийске получила срок воспитательница, совавшая детям в рот носки

В Алтайском крае суд вынес приговор воспитательнице, которая издевалась над детьми и снимала процесс на видео. Об этом сообщает «Вести Алтай».

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Женщину приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы, которые она проведет в исправительной колонии общего режима.

« К р о м е т о г о , о н а л и ш е н а п р а в а з а н и м а т ь с я д е я т е л ь н о с т ь ю , с в я з а н н о й с р а б о т о й с н е с о в е р ш е н н о л е т н и м и , с р о к о м н а д в а г о д а » , – с о о б щ а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Расследование уголовного дела фигурантки следователи завершили осенью прошлого года. По версии СК РФ, женщина работала в детском доме в период с декабря 2022-го по июнь 2024 года и присматривала за детьми в возрасте до 1,5 года.

Когда дети начинали плакать и не слушались, педагог применяла жестокие методы воспитания. Например, совала ребенку в рот кляп из носков. Помимо этого, она избивала воспитанников. Все происходящее осужденная снимала на видео.