Более 7,4 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии

Более 7,4 тыс. человек, которые проживают в Джанкое и селе Изумрудное, остались без электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

" В с в я з и с т е х н о л о г и ч е с к и м н а р у ш е н и е м в с е т я х Г У П Р К " К р ы м э н е р г о " п р о и з о ш л о о т к л ю ч е н и е э л е к т р о э н е р г и и в Д ж а н к о й с к о м р а й о н е - город Джанкой и село Изумрудное. Обесточено 7 432 человека", - написал Воронкин в своем Telegram-канале.

По словам первого замминистра топлива и энергетики Крыма, над восстановлением электроэнергии в Джанкойском районе работают аварийные бригады.