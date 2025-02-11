Более 7,4 тыс. жителей Крыма остались без электроэнергии
Более 7,4 тыс. человек, которые проживают в Джанкое и селе Изумрудное, остались без электроэнергии из-за технологического нарушения в сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в Джанкойском районе - город Джанкой и село Изумрудное. Обесточено 7 432 человека", - написал Воронкин в своем Telegram-канале.
По словам первого замминистра топлива и энергетики Крыма, над восстановлением электроэнергии в Джанкойском районе работают аварийные бригады.