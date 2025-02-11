В Петербурге юноша избил школьника, который не уступил ему дорогу

В Петербурге молодой человек избил 14-летнего школьника из-за того, что тот не уступил дорогу. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Инцидент произошел 10 февраля на проспекте Маршака. Школьник направлялся домой после уроков, однако по пути ему встретилась компания из трех подростков.

Юношам не понравилось, что школьник не уступил им дорогу, и один из подростков избил мальчика. Пострадавший попытался дать сдачи, но упал на землю.

В результате избитый мальчик попал в медицинское учреждение. В травмпункте у него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом скуловой кости. Школьник все еще находится в больнице.

До этого российский подросток ударил одноклассницу ногой с разбега в школе и попал на видео. Сообщается, что учащиеся издеваются над девочкой и унижают ее. В СУ СК России по региону заинтересовались происходящим в учебном учреждении.