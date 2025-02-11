В Коми завели дело после падения снега на двух детей

Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по факту травм двух подростков в результате падения на них снега с крыши девятиэтажного дома в Воркуте. Мальчики госпитализированы с травмами, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

" П о ф а к т у т р а в м и р о в а н и я м а л о л е т н и х в р е з у л ь т а т е п а д е н и я н а н и х с н е г а с к р ы ш и д о м а в о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о п о п р и з н а к а м п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч . 1 с т . 2 3 8 У К Р Ф ( в ы п о л н е н и е р а б о т и л и о к а з а н и е у с л у г , н е о т в е ч а ю щ и х т р е б о в а н и я м б е з о п а с н о с т и ж и з н и и л и з д о р о в ь я п о т р е б и т е л е й ) " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным следствия, 8 февраля на 11-летнего и 12-летнего школьников с крыши девятиэтажного дома по улице Парковой упал снег. С травмами мальчики госпитализированы. По итогам расследования действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей организации будет дана объективная уголовно-правовая оценка.

В Воркуте с 7 февраля наблюдается метель, пик непогоды пришелся на 7 и 8 февраля, когда ветер усилился до 30 метров в секунду. Отменялись занятиях в школах, в субботу - для всех школьников и студентов первого и второго курсов колледжей. Жителям рекомендовали без особой надобности не выходить на улицу и не выезжать на кольцевую автодорогу, которая связывает Воркуту со всеми поселками и угледобывающими шахтами. Штормовой ветер повредил балконы и двери в подъездах жилых домов, кровли, вывел из строя три светофора, в поселке Елецком произошел обрыв линии электропередачи.