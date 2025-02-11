В Коми завели дело после падения снега на двух детей
Следственные органы СК РФ по Республике Коми возбудили уголовное дело по факту травм двух подростков в результате падения на них снега с крыши девятиэтажного дома в Воркуте. Мальчики госпитализированы с травмами, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"По факту травмирования малолетних в результате падения на них снега с крыши дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 февраля на 11-летнего и 12-летнего школьников с крыши девятиэтажного дома по улице Парковой упал снег. С травмами мальчики госпитализированы. По итогам расследования действиям (бездействию) ответственных лиц управляющей организации будет дана объективная уголовно-правовая оценка.
В Воркуте с 7 февраля наблюдается метель, пик непогоды пришелся на 7 и 8 февраля, когда ветер усилился до 30 метров в секунду. Отменялись занятиях в школах, в субботу - для всех школьников и студентов первого и второго курсов колледжей. Жителям рекомендовали без особой надобности не выходить на улицу и не выезжать на кольцевую автодорогу, которая связывает Воркуту со всеми поселками и угледобывающими шахтами. Штормовой ветер повредил балконы и двери в подъездах жилых домов, кровли, вывел из строя три светофора, в поселке Елецком произошел обрыв линии электропередачи.