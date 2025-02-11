Кричавшая о «русне» жительница Москвы Джоган признала вину в суде

Жительница Москвы Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, признала свою вину в хулиганстве в Кузьминском районном суде.

« О б в и н е н и е п о н я т н о . В и н у п о л н о с т ь ю п р и з н а ю » , — п р и в о д и т с л о в а Д ж о г а н к о р р е с п о н д е н т РИА Новости.

Суд начал рассматривать уголовное дело по существу. Следствие считает, что Джоган проявила явное пренебрежение к окружающим, громко выражаясь нецензурной лексикой в адрес строителя, проводившего ремонт в подъезде, и других лиц.

Ранее в Москве завершили расследование дела москвички, обозвавшей строителей «руснёй».