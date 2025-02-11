Кричавшая о «русне» жительница Москвы Джоган признала вину в суде
Жительница Москвы Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, признала свою вину в хулиганстве в Кузьминском районном суде.
«Обвинение понятно. Вину полностью признаю», — приводит слова Джоган корреспондент РИА Новости.
Суд начал рассматривать уголовное дело по существу. Следствие считает, что Джоган проявила явное пренебрежение к окружающим, громко выражаясь нецензурной лексикой в адрес строителя, проводившего ремонт в подъезде, и других лиц.
Ранее в Москве завершили расследование дела москвички, обозвавшей строителей «руснёй».