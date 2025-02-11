СК зафиксировал факты издевательств ВСУ над военнопленными РФ

Следователи СК зафиксировали очередные факты издевательств над российскими военнопленными со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

" С о т р у д н и к и в о е н н ы х с л е д с т в е н н ы х о р г а н о в СК России общаются с каждым российским военнослужащим, вернувшимся домой из украинского плена. Полученные данные свидетельствуют о системном нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Российские военнослужащие рассказали следователям, что представители украинских вооруженных формирований применяли к военнопленным физическое насилие. В основном украинские боевики совершали такие преступления в свое удовольствие", - говорится в сообщении.

Так, по данным СК, один из вернувшихся российских военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, затем попал в плен. Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины.

Другого военнослужащего боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали с целью получить сведения о ВС РФ. "Все полученные следствием материалы будут приобщены к уголовному делу, ранее возбужденному в отношении украинских военнослужащих по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - заключили в СК.