Пострадавшая при ударе ВСУ по машине в Запорожской области в тяжелом состоянии

Женщина, получившая ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области 10 февраля, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

" Ж е н щ и н а н а х о д и т с я в р е а н и м а ц и и , е е с о с т о я н и е о с т а е т с я к р а й н е т я ж е л ы м . С о с т о я н и е м у ж ч и н ы с т а б и л ь н о е , с р е д н е й с т е п е н и т я ж е с т и . С е м ь е о к а з ы в а е т с я в с я н е о б х о д и м а я п о м о щ ь " , - г о в о р и т с я в Telegram-канале Балицкого.

Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль на трассе Михайловка - Васильевка в Запорожской области 10 февраля. В автомобиле ехала семья - женщина, мужчина и их пятилетний внук. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, пятилетний мальчик не пострадал.