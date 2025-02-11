Пострадавшая при ударе ВСУ по машине в Запорожской области в тяжелом состоянии
Женщина, получившая ранения в результате атаки украинского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области 10 февраля, остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Женщина находится в реанимации, ее состояние остается крайне тяжелым. Состояние мужчины стабильное, средней степени тяжести. Семье оказывается вся необходимая помощь", - говорится в Telegram-канале Балицкого.
Два мирных жителя пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль на трассе Михайловка - Васильевка в Запорожской области 10 февраля. В автомобиле ехала семья - женщина, мужчина и их пятилетний внук. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, пятилетний мальчик не пострадал.