В Подмосковье пенсионер сгорел вместе с садовым домиком

В одном из частных домов на территории СНТ «Истра-Дачная» при пожаре погиб 80-летний москвич. Об этом сообщает местное издание «Истра.рф».

Выяснилось, что пенсионер решил временно перебраться из столицы в Подмосковье. Позже к его одноэтажному домику вызвали пожарных, однако по прибытии спасатели застали почти полностью сгоревшую постройку. Мужчину спасти не удалось.

В данный момент местные правоохранительные органы выясняют причину произошедшего, детали инцидента уточняются.

Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре в нелегальном хостеле в Москве. Пламя разгорелось в одном из зданий на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров, а сам пожар получил третий уровень сложности.