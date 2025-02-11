В Москве обнаружили предмет, похожий на боеприпас времен ВОВ

В Москве во время строительных работ был обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет «Москва 24».

По данным издания, находка была сделана на стройплощадке на Рязанском проспекте столицы.

« Н а м е с т е р а б о т а ю т с о т р у д н и к и п о л и ц и и и М Ч С , т а к ж е в ы з в а н ы с а п е р ы » , - о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее авиабомба ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны была обнаружена при грейдировании дороги в Новороссийске, на расстоянии около 30 метров от федеральной трассы. Опасную находку вывезли и уничтожили на специальном полигоне.