Тела экс-мэра Самары Тархова и его жены могли растворить в кислоте

Тела экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги могли растворить в кислоте — в этом случае от них уцелели только зубы. Такую версию произошедшего приводит Telegram-канал Mash.

Напомним — новости о страшном убийстве потрясли Россию на прошлом неделе. Стало известно, что в начале января внучка Тарховых убила их, заморозила и распилила тела, а останки выбросила на помойку в больших бочках. В настоящее время девушка задержана, а хоть какие-нибудь фрагменты тел правоохранители усиленно ищут на свалке.

« К а к р а с с к а з а л и п а т о л о г о а н а т о м ы , е с л и т е л а р а с т в о р и л и в к и с л о т е , м о г л и о с т а т ь с я з у б ы . В с и т у а ц и и , е с л и т е л а н е р а с т в о р и л и , ч а с т и н а й т и б у д е т в р а з ы с л о ж н е е , п о т о м у ч т о о н и б а н а л ь н о м о г у т з а т е р я т ь с я в т о н н а х м у с о р а » , — с к а з а н о в м а т е р и а л е M a s h .

Также канал уточнил, что малолетний сын обвиняемой в убийстве до сих пор находится в детском доме. Там он ожидает отца и деда, которые должны прилететь за ним из Израиля.

Раскрыты детали задержания внучки бывшего мэра Самары Тархова

Ранее знакомые внуки-убийцы рассказали о ее жизни.