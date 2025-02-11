Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров из отеля Турции и попалась в России

Иностранка тайком провезла в багаже сотни сувениров с логотипом турецкого отеля и попалась в аэропорту России. Об этом сообщается на официальном сайте Южного таможенного управления.

Сотрудники Астраханской таможни остановили 44-летнюю женщину из Азербайджана при прохождении «зеленого» коридора с чемоданом, вес которого превышал 22 килограмма. Помимо личных вещей она пыталась незаконно пронести еще 425 товаров, среди которых были пляжные сумки, блокноты и автоматические ручки.

По словам женщины, она собиралась выступать с презентациями в Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пятигорске и дарить корпоративную продукцию турагентам в качестве рекламы отеля. Пассажирка также заявила, что не знала о необходимости таможенного декларирования.

Начальник таможенного поста «Аэропорт Волгоград» Астраханской таможни Сергей Легкодимов пояснил, что без декларирования через таможенную границу ЕАЭС можно провозить исключительно вещи для личного пользования.

« Т о в а р ы , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я п о с л е д у ю щ е й п е р е п р о д а ж и и л и и с п о л ь з о в а н и я в к о м м е р ч е с к и х ц е л я х , п о д л е ж а т д е к л а р и р о в а н и ю с у п л а т о й т а м о ж е н н ы х п л а т е ж е й » , — д о б а в и л о н .

В результате вещи нарушительницы изъяли. В отношении иностранки возбудили административные протоколы о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений (статьи 16.2 и 16.3 КоАП РФ).

Ранее россиянка привезла из Турции золотые украшения на 56 миллионов рублей и попалась. Женщину остановили на «зеленом» коридоре в аэропорту Сочи.