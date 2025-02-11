«Европе нужен повод»: эксперт об аварии с танкером Koala в Усть-Луге

Сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о том, что потерпевший крушение в Усть-Луге Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован.

Эксперт отметил, что пока официальных результатов ЧП в Ленобласти не озвучено, но нельзя исключать, что речь идет о теракте, поскольку страны Балтии сильно негодуют по поводу того, что Россия продолжает торговать нефтью и газом. В Финляндии тем временем заявили, что суда с нефтепродуктами на борту в случае крушения представляют угрозу для Балтийского моря, обратил внимание ветеран ВМФ.

" Я п о н и м а ю т а к , ч т о Е в р о п е н у ж е н п о в о д , ч т о б ы н а м п е р е г о р о д и т ь д о р о г у в ы х о д а в Б а л т и й с к о е м о р е ч е р е з Ф и н с к и й з а л и в , т а м о ч е н ь м а л е н ь к и й п р о х о д , н е й т р а л ь н ы е в о д ы " , - с к а з а л Б л ы т о в .

Как сообщил накануне Telegram-канал Baza со ссылкой на следователей, затонувший танкер Koala мог быть заминирован. Отмечалось, что пока на судне не нашли взрывных устройств, но кинологи продолжают их поиск.

Речь идет о судне, которое ходит под флагом Антигуа и Барбуды. По информации СМИ, в ночь на 9 февраля корабль находился у третьего причала в порту в Усть-Луге. Около 2:00 мск специалисты погрузили на борт порядка 130 тыс. тонн мазута, после чего члены экипажа начали готовиться к отплытию. Но позже в машинном отделении танкера произошли три взрыва, и его стало затапливать водой.

Всего на борту находились 24 человека. В их числе 12 граждан Индонезии, восемь граждан Грузии и четыре гражданина РФ. По данным "Росморречфлота", в результате инцидента никто не пострадал.