Бывшего начальника порта в Калининграде обвиняют в растрате

Бывшего начальника морского порта Калининграда Владимира Лавренчука подозревают в растратах. Об этом сообщает издание "Клопс" со ссылкой на областной суд.

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" С с е н т я б р я 2 0 2 3 г о д а п о м а р т 2 0 2 4 - г о Владимир Лавренчук, будучи гендиректором АО "КМТП", знал, что трое близких родственников прошлого начальника трудоустроены, но не работают в порту. Выплаченная им за полгода зарплата в сумме составила 23,3 млн рублей. Помимо этого, Лавренчук выписал на свое имя необоснованные премии на 5,8 млн рублей", - сообщает издание.

Лавренчук был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями и хищениях в крупном размере.

Также в Калининградской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех бизнесменов, обвиняемых в хищении 300 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны.