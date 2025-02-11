Бывшего начальника порта в Калининграде обвиняют в растрате
Бывшего начальника морского порта Калининграда Владимира Лавренчука подозревают в растратах. Об этом сообщает издание "Клопс" со ссылкой на областной суд.
"С сентября 2023 года по март 2024-го Владимир Лавренчук, будучи гендиректором АО "КМТП", знал, что трое близких родственников прошлого начальника трудоустроены, но не работают в порту. Выплаченная им за полгода зарплата в сумме составила 23,3 млн рублей. Помимо этого, Лавренчук выписал на свое имя необоснованные премии на 5,8 млн рублей", - сообщает издание.
Лавренчук был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями с тяжкими последствиями и хищениях в крупном размере.
Также в Калининградской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении трех бизнесменов, обвиняемых в хищении 300 млн рублей при строительстве объектов для Минобороны.