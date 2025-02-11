Девушка помочилась на Казанский собор и стала фигуранткой уголовного дела
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих заведено в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в своем Telegram-канале главное следственное управление СК по городу.
В январе в соцсетях распространились кадры, на которых девушка справляет нужду у Казанского собора. Сама героиня ролика все отрицала и заявляла, что недоброжелатели просто смонтировали видео.
Однако следствие считает, что 8 января жительница Санкт-Петербурга, «находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив видеозапись в сети Интернет».
«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме», - сообщили в СК России.
На видео, приведенном в сообщении ведомства, девушка извиняется и обещает, что «больше так делать не будет, никогда в жизни».