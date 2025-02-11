Уголовное дело об оскорблении чувств верующих заведено в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило в своем Telegram-канале главное следственное управление СК по городу.

В январе в соцсетях распространились кадры, на которых девушка справляет нужду у Казанского собора. Сама героиня ролика все отрицала и заявляла, что недоброжелатели просто смонтировали видео.

Однако следствие считает, что 8 января жительница Санкт-Петербурга, «находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив видеозапись в сети Интернет».

« О н а о б в и н я е т с я в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ч . 2 с т . 1 4 8 У К Р Ф ( п у б л и ч н ы е д е й с т в и я , в ы р а ж а ю щ и е я в н о е н е у в а ж е н и е к о б щ е с т в у и с о в е р ш е н н ы е в ц е л я х о с к о р б л е н и я р е л и г и о з н ы х ч у в с т в в е р у ю щ и х ) . В и н у в с о в е р ш е н и и у к а з а н н о г о п р е с т у п л е н и я о н а п р и з н а л а в п о л н о м о б ъ е м е » , - с о о б щ и л и в СК России.

На видео, приведенном в сообщении ведомства, девушка извиняется и обещает, что «больше так делать не будет, никогда в жизни».