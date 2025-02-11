Актрису Елену Цорн обманули по схеме Ларисы Долиной

Российская актриса Елена Цорн якобы лишилась квартиры площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в центре Москвы стоимостью около 50 миллионов рублей из-за мошенников.

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Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в соцсети.

— Е й п р е д л о ж и л и о ф о р м и т ь д о г о в о р в р е м е н н о й р е н т ы . Д о к у м е н т ы п о д п и с а л и н а 1 4 м и л л и о н о в р у б л е й п р и о ц е н о ч н о й с т о и м о с т и н е д в и ж и м о с т и в 5 0 м и л л и о н о в . В т о т ж е д е н ь к н е й п р и е х а л к у р ь е р , к о т о р ы й з а б р а л у н е ё 1 8 0 т ы с я ч р у б л е й — в к а ч е с т в е к о м и с с и и з а д о г о в о р . С п у с т я н е с к о л ь к о м е с я ц е в Ц о р н п о н я л а , ч т о с т а л а ж е р т в о й м о ш е н н и к о в , — п и ш е т T e l e g r a m - к а н а л Shot.

Других подробностей по факту произошедшего не приводится, официального подтверждения, что актриса лишилась недвижимости нет. Цорн снималась в сериале «Карпов», а также в фильмах «Сильва» и «Город мастеров».

Эксперт об обмане Долиной: Вернуть квартиру она вряд ли сможет, даже с учетом связей

Аналогичная история в 2024 году произошла с российской певицей Ларисой Долиной. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала, как мошенники убедили ее продать квартиру за 123 миллиона рублей и перевести им эту сумму.