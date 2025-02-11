Актрису Елену Цорн обманули по схеме Ларисы Долиной

Shot: Актриса Елена Цорн лишилась квартиры в центре Москвы из-за мошенников
Российская актриса Елена Цорн якобы лишилась квартиры площадью 48 квадратных метров на 3-й Фрунзенской улице в центре Москвы стоимостью около 50 миллионов рублей из-за мошенников.
Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили в соцсети.
— Ей предложили оформить договор временной ренты. Документы подписали на 14 миллионов рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 миллионов. В тот же день к ней приехал курьер, который забрал у неё 180 тысяч рублей — в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев Цорн поняла, что стала жертвой мошенников, — пишет Telegram-канал Shot.
Других подробностей по факту произошедшего не приводится, официального подтверждения, что актриса лишилась недвижимости нет. Цорн снималась в сериале «Карпов», а также в фильмах «Сильва» и «Город мастеров».
Эксперт об обмане Долиной: Вернуть квартиру она вряд ли сможет, даже с учетом связей
Аналогичная история в 2024 году произошла с российской певицей Ларисой Долиной. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала, как мошенники убедили ее продать квартиру за 123 миллиона рублей и перевести им эту сумму.