«Шоу не оценили»: автоинспекторы задержали мужчину, который помылся в ванне на авто

В Башкирии задержали мужчину, который проехал в ванне по городу. Об этом сообщает Telegram-канал "Вечерняя Казань. Новости".

" П а р е н ь п р о к а т и л с я в в а н н е п о г о р о д у в с о с е д н е й Б а ш к и р и и . М о л о д ы е л ю д и у с т р о и л и п е р ф о р м а н с п р я м о н а у л и ц а х Уфы – заполнили ванну водой с пеной, установили ее в прицеп и отправились кататься по городу", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы задержали уфимца, который сидел в ванне во время движения транспорта, а также водителя автомобиля, к которому был прикреплен прицеп. По словам нарушителей, они знали об ответственности и рисках.

До этого сообщалось, что очевидцы сняли инцидент на видео, которое опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина в черной шапке сидит в ванне, которая расположена в прицепе, прикрепленном к автомобилю. Из ванны идет пар, уфимец берет в руки пену, потом встает и начинает брызгать водой. Также видно, что в прицепе ванну зафиксировали тросами.