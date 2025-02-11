План «Перехват» ввели в российском регионе после перестрелки

План «Перехват» был введен в Ардоне Северной Осетии после перестрелки на федеральной трассе «Кавказ», в результате которой погиб один человек. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел накануне вечером. На трассе «Кавказ» был расстрелян 30-летний Хетага Х. из Ардона. Всего нападавшие «выстрелили более 10 раз» и скрылись.

По подозрению в свершении преступления силовики разыскивают трех мужчин. Двоим из них - Сармату Г. и Родиону Г. - 27 лет, еще одному – Тимуру Г. - 36 лет. В Ардоне введен план «Перехват».

В Москве объявили план «Перехват» из-за драки со стрельбой

Ранее в Дербенте были задержаны трое подозреваемых, которые напали на полицейского, избили, отобрали служебный пистолет и восемь раз выстрелили в него. Было возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и хищении оружия с применением насилия.