Фигурант дела о взрыве в Домодедово более 30 раз нарушал режим в СИЗО

Фигурант дела о взрыве в аэропорту Домодедово Ислам Яндиев, который пожаловался на тяжелые условия содержания, более 30 раз нарушал режим в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что только в СИЗО "Лефортово" Яндиев нарушил порядок содержания 20 раз, за что получил такое же количество дисциплинарных взысканий. В другом СИЗО Яндиев также получил 11 дисциплинарных взысканий.

В 2013 году Московский областной суд огласил приговор по делу о теракте в аэропорту Домодедово в 2011 году. Трое соучастников - Башир Хамхоев и братья Илез и Ислам Яндиевы - проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь.

До этого Ислам Яндиев потребовал компенсации от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за "нравственные страдания" - террорист пожаловался на нехватку личного пространства в камере и отказ в переводе к нему в камеру кого-либо из арестованных.