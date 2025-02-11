Москвичка заказала убийство своего мужа за 5 миллионов рублей

Москвичка в ходе бракоразводного процесса попыталась отравить своего мужа за пять миллионов рублей из-за продолжительного конфликта. Об этом случае рассказали в прокуратуре столицы.

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По их данным, в ходе деления совместного имущества у супругов произошел конфликт. Женщина не хотела отдавать что-либо мужу, из-за чего решила обратиться к своему знакомому с просьбой собрать о нем информацию, после чего отравить.

Заказчик сразу же пошел в полицию. Далее в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, под контролем правоохранителей, он получил аванс в размере одного миллиона рублей.

Спустя время знакомый уведомил преступницу, что сделал то, что она просила — в качестве доказательства он предоставил фотографию якобы умершего от отравления мужчины.

69-летнюю женщину задержали в момент передачи оставшихся четырех миллионов рублей. Ей выдвинули обвинения по статье о «приготовлении к убийству из корыстных побуждений».

Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре, передают в пресс-службе.

В конце прошлого месяца Басманный районный суд в столице арестовал Олега Рамазанова, которого следствие считает заказчиком убийств, совершенных группой спецназовцев.