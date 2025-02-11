Полиция задержала москвичку, которая заказала убийство своего супруга за 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По информации следователей, 25 декабря женщина обратилась в частное детективное агентство с просьбой собрать информацию из открытых источников о ее супруге. Позднее, в ходе личной беседы, она пояснила детективу, что разводится и ищет человека, который за деньги смог бы убить ее мужа.

Сразу после встречи сотрудник агентства обратился в полицию. Правоохранительные органы решили провести «оперативный эксперимент»: детектив снова встретился с подозреваемой и согласился отравить мужчину за 5 млн рублей. После этого агент стал сообщать ей ложную информацию о приготовлении к убийству, а москвичка перевела ему на карту 1 млн рублей в качестве аванса.

10 февраля сотрудник агентства заявил женщине, что ее супруг мертв, и та передала ему остаток средств. После этого заказчицу задержали.

В Москве арестовали мужчину, который заказывал убийства банде спецназовцев

Московское управление СК возбудило дело по ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму). С задержанной проводятся необходимые следственные действия.