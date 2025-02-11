Взрыв прогремел у здания банка в Афганистане

Взрыв произошел у здания банка в провинции Кундуз на севере Афганистана. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил новостной портал Shamshad со ссылкой на местную полицию.

По информации правоохранителей, инцидент случился перед банком Kabul в 8:30 по местному времени (7:00 мск). Взрыв прогремел, когда госслужащие собрались перед банком для получения заплаты. Информации о погибших и раненых пока нет.

Напомним, что в декабре в результате взрыва погиб министр по делам беженцев и репатриантов Афганистана Халил Ур-Рахман Хаккани. Теракт произошел на территории здания ведомства в Кабуле — бомбу в действие привел террорист смертник. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация признана в России террористической и запрещена).