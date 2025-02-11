В Москве задержали троих мужчин, похитивших 1,2 млн рублей у криптовалютчиков

Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые похитили с пистолетом 1,2 млн рублей у двух молодых человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

На Ленинградском проспекте трое мужчин подошли к двум 20-летним молодым людям, которые занимались криптовалютой, и угрожая пистолетом, применили к ним физическую силу, надели наручники, после чего посадили в автомобиль и уехали.

" П о д о р о г е з л о у м ы ш л е н н и к и п р о д о л ж а л и у г р о ж а т ь п о т е р п е в ш и м и з а б р а л и у н и х п о ч т и 1 , 2 м л н р у б л е й н а л и ч н ы м и , а т а к ж е б а н к о в с к и е к а р т ы и м о б и л ь н ы й т е л е ф о н " , - с к а з а л В а с е н и н .

Он добавил, что мужчин высадили на смотровой площадке вблизи Москвы-реки, после чего нападавшие скрылись.

" В р е з у л ь т а т е к о м п л е к с а о п е р а т и в н о - р а з ы с к н ы х м е р о п р и я т и й с о т р у д н и к и у г о л о в н о г о р о з ы с к а н а т е р р и т о р и и М о с к о в с к о й о б л а с т и з а д е р ж а л и т р о и х п о д о з р е в а е м ы х в в о з р а с т е 2 0 , 2 2 и 2 4 л е т " , - с о о б щ и л н а ч а л ь н и к п р е с с - с л у ж б ы .

Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.