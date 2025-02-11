В Москве задержали троих мужчин, похитивших 1,2 млн рублей у криптовалютчиков
Сотрудники полиции задержали трех мужчин, которые похитили с пистолетом 1,2 млн рублей у двух молодых человек. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.
На Ленинградском проспекте трое мужчин подошли к двум 20-летним молодым людям, которые занимались криптовалютой, и угрожая пистолетом, применили к ним физическую силу, надели наручники, после чего посадили в автомобиль и уехали.
"По дороге злоумышленники продолжали угрожать потерпевшим и забрали у них почти 1,2 млн рублей наличными, а также банковские карты и мобильный телефон", - сказал Васенин.
Он добавил, что мужчин высадили на смотровой площадке вблизи Москвы-реки, после чего нападавшие скрылись.
"В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали троих подозреваемых в возрасте 20, 22 и 24 лет", - сообщил начальник пресс-службы.
Возбуждено уголовное дело о разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Задержанные арестованы, им грозит до 15 лет лишения свободы.