Находящийся в СИЗО за нападение российский рок-музыкант обжаловал продление ареста

Адвокат сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина, находящегося в СИЗО по обвинению в нападении на знакомого, подал апелляционную жалобу на решение о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

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Защита обжаловала постановление Верх-Исетского суда Екатеринбурга, удовлетворившего ходатайство следствия о продлении ареста музыканта до 11 марта.

Бурдин обвиняется в преступлении по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Он содержится под стражей с ноября 2024 года.

Музыкант признал вину и выразил готовность извиниться перед потерпевшим из Челябинска, с которым он знаком пару лет. Бурдин заявил, что действовал в состоянии аффекта и просил о смягчении ему меры пресечения, указав, что известен и поэтому бежать ему некуда. Он также сообщил судье, что уже привлекался к уголовной ответственности в 2017 году по такому же обвинению.

До 1993 года музыкант состоял в группе «Смысловые галлюцинации», после стал заниматься сольной карьерой.