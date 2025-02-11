В Саратове ликвидировали возгорание на предприятии после атаки беспилотника

Пожар на промышленном предприятии в Саратове, начавшийся в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата, ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

" В о з г о р а н и е н а п р о м ы ш л е н н о м п р е д п р и я т и и в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано", - написал чиновник.

Подробностей он не привел. О повреждении промышленного предприятия в результате атаки дрона Бусаргин сообщил около шести утра. По данным Telegram-канала Mash, был атакован нефтеперерабатывающий завод.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 февраля перехватили и уничтожили 40 беспилотников над регионами России, в том числе 18 - над территорией Саратовской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".