Крупный завод по производству кремния загорелся в российском регионе

Мощный пожар произошел на ЗАО «Кремний» в городе Шелехово Иркутской области утром 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

По информации ведомства, возгорание началось в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты, огнеборцы уже работают на месте ЧП.

« Н а м е с т е р а б о т а ю т 3 2 с п е ц и а л и с т а и 1 1 е д и н и ц т е х н и к и МЧС России», — подчеркнули в министерстве.

По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас пожарные ликвидируют огонь, чтобы предотвратить его распространение на соседние здания. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в московском парке «Сокольники». Загорелось одноэтажное здание, предположительно кафе. В МЧС отметили, что людей в охваченном огнем помещении не было. К тушению привлекли 32 спасателя и девять единиц техники.

В Алтайском крае загорелся маслосыродельный завод

До этого в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. Возгорание уже ликвидировано, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Также стало известно, что люди оказались заблокированы в здании на улице Электрозаводской в Москве из-за пожара. Возгорание произошло в одном из корпусов бывшего предприятия. Там располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия. Причиной произошедшего могла стать неисправность проводки или ее перегруз.