Крупный завод по производству кремния загорелся в российском регионе
Мощный пожар произошел на ЗАО «Кремний» в городе Шелехово Иркутской области утром 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
По информации ведомства, возгорание началось в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты, огнеборцы уже работают на месте ЧП.
«На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России», — подчеркнули в министерстве.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас пожарные ликвидируют огонь, чтобы предотвратить его распространение на соседние здания. Причины инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в московском парке «Сокольники». Загорелось одноэтажное здание, предположительно кафе. В МЧС отметили, что людей в охваченном огнем помещении не было. К тушению привлекли 32 спасателя и девять единиц техники.
В Алтайском крае загорелся маслосыродельный завод
До этого в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. Возгорание уже ликвидировано, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Также стало известно, что люди оказались заблокированы в здании на улице Электрозаводской в Москве из-за пожара. Возгорание произошло в одном из корпусов бывшего предприятия. Там располагаются фитнес-клуб и танцевальная студия. Причиной произошедшего могла стать неисправность проводки или ее перегруз.