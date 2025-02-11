Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram заявила, что телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей.

Как она написала в Telegram, сотрудники правоохранительных органов уже задержали фигурантов, связанных с данным преступлением.

Отмечается, что мошенники действовали по стандартной схеме — позвонили и представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, а после сказали о попытках несанкционированно перевести средства с её банковского счета для финансирования ВСУ. После этого убедили её пережать деньги на безопасный счёт через курьера.

« П о т е р п е в ш а я в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х д н е й о б н а л и ч и в а л а в к л а д ы в о д н о м и з б а н к о в и п е р е д а в а л а д е н ь г и н е з н а к о м ц а м . У щ е р б с о с т а в и л с в ы ш е 4 2 1 м л н р у б л е й » , — г о в о р и т с я в з а я в л е н и и .

Пресечь дальнейшие потери смог работник банка, который заподозрил мошенническую схему и обратился в полицию.

« Б ы л з а д е р ж а н р а н е е с у д и м ы й з а в ы м о г а т е л ь с т в о 2 2 - л е т н и й ж и т е л ь Саратова. По имеющимся данным, он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег», — добавила Волк.

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Ранее в МВД сообщили, что в 2024 году от кол-центров пострадали 344 тыс. человек.

Также в ведомстве предупредили о звонках мошенников для якобы обновления «Госуслуг».