МВД: телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей
Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram заявила, что телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей.
Как она написала в Telegram, сотрудники правоохранительных органов уже задержали фигурантов, связанных с данным преступлением.
Отмечается, что мошенники действовали по стандартной схеме — позвонили и представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов, а после сказали о попытках несанкционированно перевести средства с её банковского счета для финансирования ВСУ. После этого убедили её пережать деньги на безопасный счёт через курьера.
«Потерпевшая в течение нескольких дней обналичивала вклады в одном из банков и передавала деньги незнакомцам. Ущерб составил свыше 421 млн рублей», — говорится в заявлении.
Пресечь дальнейшие потери смог работник банка, который заподозрил мошенническую схему и обратился в полицию.
«Был задержан ранее судимый за вымогательство 22-летний житель Саратова. По имеющимся данным, он арендовал в Самаре дом для размещения сообщников и временного хранения похищенных денег», — добавила Волк.
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Ранее в МВД сообщили, что в 2024 году от кол-центров пострадали 344 тыс. человек.
Также в ведомстве предупредили о звонках мошенников для якобы обновления «Госуслуг».