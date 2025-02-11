Губернатор прокомментировал атаку ВСУ на Саратов

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела к повреждению на промышленном предприятии в Саратове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотники, а к пожару на предприятии привело падение обломков.

В российском городе раздались взрывы

« В м е с т а х в о з м о ж н о г о п а д е н и я о б л о м к о в р а б о т а ю т о п е р а т и в н ы е с л у ж б ы . П о с т р а д а в ш и х п р е д в а р и т е л ь н о н е т » , — с к а з а л о н .

Ранее жители Саратова сообщили о взрывах. По данным Mash, украинские дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, о взрывах в небе над городом рассказали и жители Энгельса. По их словам, сработала тревожная сирена, которая многих разбудила.