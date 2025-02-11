Стали известны причины взрыва на заводе в Новосибирске

В Новосибирске МЧС раскрыло причины взрыва на заводе в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 февраля.

Стали известны причины взрыва на заводе в Новосибирске
© РИА Новости

По уточненной информации, произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков. В результате происшествия обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 квадратных метров. Горение отсутствует, сообщили в МЧС.

В результате происшествия пострадал 30-летний сотрудник предприятия. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В данный момент администрация районе решает вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора завалов.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Ранее мы писали о том, что два года прошло со взрыва дома на Линейной.

Глеб ИВАНОВСКИЙ

Происшествия
Дзержинский
Новосибирск