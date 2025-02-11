Стали известны причины взрыва на заводе в Новосибирске

В Новосибирске МЧС раскрыло причины взрыва на заводе в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 февраля.

– П о у т о ч н е н н о й и н ф о р м а ц и и , п р о и з о ш л а р а з г е р м е т и з а ц и я е м к о с т и д л я б р о ж е н и я в п о м е щ е н и и з а в о д а п о п р о и з в о д с т в у г а з и р о в а н н ы х н а п и т к о в . В р е з у л ь т а т е п р о и с ш е с т в и я о б р у ш и л а с ь ч а с т ь к р о в л и н а п л о щ а д и о к о л о 1 5 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в и ч а с т ь с т е н ы н а п л о щ а д и о к о л о 7 0 к в а д р а т н ы х м е т р о в . Г о р е н и е о т с у т с т в у е т , – с о о б щ и л и в М Ч С .

В результате происшествия пострадал 30-летний сотрудник предприятия. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

В данный момент администрация районе решает вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора завалов.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля.

Ранее мы писали о том, что два года прошло со взрыва дома на Линейной.

Глеб ИВАНОВСКИЙ