Стали известны причины взрыва на заводе в Новосибирске
В Новосибирске МЧС раскрыло причины взрыва на заводе в Дзержинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 11 февраля.
– По уточненной информации, произошла разгерметизация емкости для брожения в помещении завода по производству газированных напитков. В результате происшествия обрушилась часть кровли на площади около 150 квадратных метров и часть стены на площади около 70 квадратных метров. Горение отсутствует, – сообщили в МЧС.
В результате происшествия пострадал 30-летний сотрудник предприятия. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
В данный момент администрация районе решает вопрос о привлечении тяжелой техники для разбора завалов.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля.
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Глеб ИВАНОВСКИЙ